Basket giovanile RBR, sorride solo l'Under 16. Cadono Under 18 e Under 15,

Sport

Rimini

| 17:43 - 27 Novembre 2018

Weekend delle giovanili RBR interessante doppia sfida con Fidenza in Under 15 e

Under 16, mentre l’Under 18 se la doveva vedere con Trento.

Al Multieventi la Pallacanestro Titano/RBR di coach Padovano nulla ha potuto contro

lo strapotere fisico della Dolomiti Energia, già vincitrice all’andata in Trentino. In

Under 16 bel successo casalingo degli Angels/RBR di Massimo Bernardi, che si sono

imposti grazie a un super terzo quarto (Rossi 16, Nuvoli 14). In Under 15, infine,

rivincita di Fidenza, con sfida in Emilia che ha visto la Santarcangelo/RBR di Di Nallo

anche avanti, ma poi in caduta nel quarto periodo (Mulazzani 13).

UNDER 18 La Dolomiti Energia non fa sconti e in questa seconda giornata di ritorno la

Pallacanestro Titano/RBR va ko. Al Multieventi si decide tutto nel primo tempo, con

gli ospiti decisamente in palla ed efficaci in attacco e difesa. Dopo dieci minuti, i Titans

sono sotto di 18, mentre all’intervallo il divario è di 31 lunghezze. Di lì in poi la partita

non ha più particolari scossoni, con Trento che alla fine strappa il referto rosa.

Visto il rinvio della partita con la Fortitudo, il prossimo appuntamento in calendario è

quello del 10 dicembre. Al Multieventi arriva San Lazzaro. Per la squadra di coach

Padovano comincerà un mini-tour de force prenatalizio con tre partite in sette giorni.

PALL. TITANO – DOLOMITI ENERGIA TRENTO 48-83

TITANO: D. Buo 11, Pierucci 18, Palmieri, Mazza, Campajola 5, Fiorani, Semprini 2,

Bollini 2, A. Buo 1, Felici 4, Botteghi 2. All.: Padovano.

Parziali: 11-29, 16-47, 31-65, 48-83.



UNDER 16 Tornano alla vittoria i ragazzi di coach Bernardi contro il fanalino di coda Fidenza. In una partita in cui le difese spesso hanno la meglio sugli attacchi, risulta decisivol'ultimo quarto di gara. Santarcangelo propone per lunghi tratti del match la difesa a zona e gli ospiti faticano enormemente a trovare la via del canestro. Tuttavia, Fidenza non molla e resta sempre in scia, facilitata dalla poca concretezza dei padroni di casa

(tanti facili appoggi da sotto sbagliati). Nella prima parte di gara sono Ricci e Rossi i

trascinatori per gli Angels, mentre nell'ultima frazione è Nuvoli a segnare i canestri

dell'allungo decisivo: Santarcangelo/RBR vola fino al +20 e gli ospiti devono infine

arrendersi.

SANTARCANGELO/RBR - ACADEMY BK FIDENZA 61-45

SANTARCANGELO: Ricci 10, Carletti 2, Mulazzani 6, Vettori, Nuvoli 14, Pasquarella,

Rossi 16, Magnani 3, Mancini 6, Angelini 4. All. Bernardi, ass. Di Nallo.

FIDENZA: Afolabi, Canistro 12, Larocca 13, Grigoli 2, Consorti, Marzulli 2, Gripa 6,

Caschili 10. All. Zanardi, ass. Della Godenza.

Parziali: 20-13, 33-24, 38-33, 61-45.



UNDER 15 Una Santarcangelo/RBR decimata dagli infortuni riesce a resistere per tre quarti sul

difficile campo di Fidenza, poi deve arrendersi. I padroni di casa hanno più muscoli e

centimetri e il risultato è un dominio di Fidenza nel pitturato, con i romagnoli

costantemente in difficoltà a rimbalzo. Decisive saranno poi le brutte percentuali al

tiro: 16/52 da due punti (31%) e 2/14 da tre (14%). Gli ospiti riescono addirittura a

mettere il naso davanti nel terzo quarto grazie ad alcune palle recuperate, salvo poi

crollare nell'ultima frazione di gioco. Per Santarcangelo una prova complessivamente

non positiva, seppur contro un avversario di tutto rispetto. Ora ad attendere gli Angels

c’è la sfida contro la corazzata Fortitudo, finalista per il titolo in Emilia-Romagna la

scorsa stagione.

ACADEMY BK FIDENZA - BK SANTARCANGELO/RBR 67-47

FIDENZA: Salomoni A., Salomoni S., Gaipa, Grigoli 9, Bianchini 25, Consorti 8, Fantini

1, Bacchi Tanani 4, Caschili 14, Marzulli 6. All. Zanardi, ass. Della Godenza.

SANTARCANGELO: Orlati, Buo 6, Mulazzani 13, Karpuzi 8, Re 1, Piacente 6, Dellarosa,

Antolini, Ricciotti 2, Amati 11, Polverelli, Lodovichetti. All. Di Nallo, ass. Brienza e

Botteghi.



Parziali: 20-17, 33-27, 48-41, 67-47.