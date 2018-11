Le foto 'shock' sullo sballo giovanile nei locali della Romagna: tappa a Santarcangelo per la mostra

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:07 - 27 Novembre 2018

E' tornata sabato scorso a Santarcangelo la mostra fotografica "Sobriety" del giornalista e fotografo Marco Rossi. Per la decima tappa, penultimo appuntamento del tour itinerante, è la Caffetteria Recover 82 di Santarcangelo di Romagna a ospitare fino al 10 dicembre le dodici fotografie. Il progetto racconta in ogni sua forma lo sballo e il divertimento giovanile portati oltre ogni limite. I fotogrammi realizzati in 10 anni in numerosi locali notturni di tutta la Romagna, che analizzano da vicino ma sempre con distacco l'eccesso, sono stati al centro dell'attenzione dei presenti. Tante le domande e curiosità che il reporter ha approfondito, strappando anche qualche foto dei più attenti.