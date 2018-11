Trovato morto Giovanni Succi, era scomparso da una settimana in Valmarecchia

Cronaca

Poggio Berni

| 15:50 - 27 Novembre 2018

E' stato ritrovato il corpo di Giovanni Succi, il 68enne di Poggio Torriana scomparso mercoledì scorso durante una battuta di caccia. La salma è stata avvistata intorno alle 15.10 di martedì in una zona impervia, ma non a troppa distanza dal punto in cui i soccorritori avevano trovato la sua automobile. Vicino alla salma di Giovanni Succi i suoi due cani, che sono rimasti a vegliare il loro padrone per tutto il tempo. L'uomo sarebbe stato vittima di una caduta fatale.



Aggiornamenti: Giovanni Succi è morto per un tragico e sfortunato incidente. E' inciampato a causa della vegetazione e si è ferito gravemente cadendo sul suo fucile (dal quale non è partito alcun colpo).