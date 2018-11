San Clemente dichiara guerra agli 'sporcaccioni': nove agenti per scoprire e punire chi abbandona i rifiuti

Attualità

San Clemente

| 14:45 - 27 Novembre 2018

I furbetti del cassonetto di San Clemente sono avvisati: abbandonare rifiuti sul suolo pubblico o in aree ad uso pubblico, d’ora in poi costerà molto caro ai trasgressori. Così come lasciare a terra le deiezioni dei propri animali d’affezione. L’accertamento del non corretto o mancato conferimento dei rifiuti nei contenitori predisposti da Hera e la mancata raccolta delle deiezioni animali mediante gli appositi sacchetti, con relative sanzioni (multe) a chi è in difetto, sono i compiti in capo ai 9 agenti-accertatori che il Comune di San Clemente ha messo in campo per combattere un sempre più preoccupante stato di degrado ambientale. Degrado dovuto in larga parte all’incuria e all’inosservanza delle regole da parte di molti cittadini. I 9 agenti-accertatori, riconoscibili dall’apposito cartellino identificativo, vigileranno sull’intero territorio amministrativo con l’obiettivo di prevenire, scoraggiare e multare - ad effetto immediato - quanti saranno sorpresi in palese violazione delle normative.





LE SANZIONI. Le sanzioni amministrative previste vanno da un minimo di 83 euro ad un massimo di 500 euro per l’abbandono dei rifiuti urbani (non pericolosi) su suolo pubblico o in aree ad uso pubblico; da un minimo di 52 euro ad un massimo di 312 euro per l’abbandono su suolo pubblico o in spazi ad uso pubblico delle deiezioni animali.





DICHIARAZIONE DEL SINDACO MIRNA CECCHINI. “La convenzione stipulata dall’Amministrazione locale con Accademia Kronos Sezione di Rimini prevede funzioni in tema di vigilanza e prevenzione al degrado ambientale. E più nello specifico, abbandono di rifiuti urbani su suolo pubblico e abbandono delle deiezioni animali in aree ad uso pubblico. Da molti mesi riceviamo continue segnalazioni da parte dei nostri residenti. Situazioni verificate e prontamente risolte costringendoci però a reiterati interventi di ripulitura e ripristino del decoro urbano. Non è più possibile tollerare simili comportamenti: d’ora in poi chi sarà trovato in palese violazione delle regole verrà multato all’istante. Accanto ai cassonetti Hera troviamo ormai di tutto: vecchi materassi, sedili delle auto, giocattoli in plastica, mobili. Ogni oggetto non più utilizzato - lo ricordo - va smaltito in maniera adeguata e non lasciato dove capita. Il Centro Ambientale di Casarola è a disposizione della collettività proprio per evitare che le nostre strade si trasformino in discariche improvvisate e maleodoranti. Chiediamo, anzi pretendiamo, maggior rispetto e maggior senso civico”.

