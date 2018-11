Poker di ori per il Judo Riccione al Criterium Giovanile di Ozzano

Sport

Riccione

| 14:40 - 27 Novembre 2018

Domenica 25 novembre la sezione Judo Polisportiva Riccione ha disputato il Criterium Giovanile di Ozzano, organizzato dal Budokan di Bologna. Ben 11 giovani judoka riccionesi della Polisportiva Comunale Riccione si sono misurati in questa ben organizzata manifestazione giovanile propedeutica all’agonismo, dimostrando buone doti e ottenenti ottimi risultati. In particolare nella categoria Fanciulli (per le classi 2009 e 2010), tutti i quattro atleti della Polisportiva hanno conquistato il gradino più alto del podio, vincendo tutti i combattimenti previsti dalle loro pool. I "Fantastici Quattro" sono Viola Bertozzi, Sofia Longo, Carlo Falcone e Manuel Fratti.





Nella classe d’età maggiore, la Polisportiva ha ottenuto un primo posto con Matteo Caramuscio, due secondi classificati con Anita Celli, Rita Bertozzi e Tommaso Iaccheo e tre terzi classificati con Samuele Tararà, Celeste Maccioni e Carolina Marinelli.

“La manifestazione è stata organizzata in modo impeccabile e ha permesso ai nostri piccoli atleti di fare una bella esperienza serenamente. Fra i più piccoli abbiamo ottenuto il massimo risultato possibile e ne siamo molto soddisfatti. I più grandi hanno avuto qualche difficoltà in più perché si stanno avvicinando all’agonismo e quindi s’inizia a tirare più su l’asticella di difficoltà. Nonostante ciò, i ragazzi hanno risposto bene, dimostrando tecnica e carattere. Matteo Caramuscio ha fatto un’ottima gara, controllando sempre la situazione e partendo con attacchi e contrattacchi con i giusti tempi. Anita e Tommaso si sono dovuti accontentare del secondo posto perdendo un incontro ciascuno, solo per piccoli errori, normali alla loro età. Per i terzi classificati, pur valutando un ottimo impegno, notiamo ancora che la sconfitta e determinata più dalla paura verso il compagno che da questioni tecniche. Il nostro Dojo punta a migliorare le abilità tecniche e aiutare i ragazzi a prendere sicurezza in se stessi. Inoltre da quest'anno la Sezione Judo ha iniziato una collaborazione con il Maestro 6° dan Maurizio Velastri, il quale sta già dando un’impronta positiva sui ragazzi che tutti i mercoledì seguono le sue lezioni”.





La sezione Judo Polisportiva Riccione si sta altresì preparando alla partenza per due importantissime gare. Il 1° dicembre otto atleti riccionesi parteciperanno al Campionato Nazionale CSEN di Follonica, mentre l’atleta di punta della stagione, la giovanissima Morgana De Paoli, parteciperà alla sua prima finale nazionale FIJLKAM, alla quale si presenta come testa di serie numero 3.