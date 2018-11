Calcio mercato: Pasolini verso il Torconca che ingaggia Signorini ex Rimini. Nuovo portiere a Pietracuta

Sport

Rimini

14:35 - 27 Novembre 2018

Se ne vanno dal Castrocaro il jolly Domini, il centrocampista Valgimigli e l'attaccante Pasolini. Domini e Valgimigli si accasano rispettivamente al Diegaro e al Ronco: la prima deve salvarsi, la seconda sta duellando col Del Duca per la promozione (avanti la squadra di mister Montanari di una lunghezza); infine il bomber ex Cattolica è diretto al Torconca. Il Gambettola tessererà il centrocampista offensivo. Il Torconca, alla ricerca della salvezza diretta, oltre a bomber Pasolini ha tesserato l'ex Rimini Signorini, esterno alto, classe 1994, l'anno scorso all'Axyz Zola in Eccellenza con cui è stato promosso in serie D. La Fya Riccione cerca un centrocampista.

Il Diegaro deve salvarsi: sta cercando un attaccante. Il portiere del Tropical Coriano Leardini si trasferisce al Pietracuta, che registra un duplice addio: il difensore Amadei (1996) e il giovane Bindi ('99), che giocheranno in Prima Categoria. Su Amadei l'ha spuntata il Sant'Ermete, sul Novafeltria. Il secondo è atteso al Verucchio.

Nel campionato sammarinese oltre alla Folgore sul centrocampista Serafini, liberato dal Rimini, non c'è solo la Folgore, ma anche Tre Penne, Domagnano e San Giovanni.





ste.fe.