Calcio: Albinoleffe, l'ex Santarcangelo Marcolini è il nuovo allenatore. I movimenti di mercato

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 14:31 - 27 Novembre 2018

Salta un'altra panchina in serie C: è la quinta. E' quella di Massimiliano Alvini, il tecnico dell'Albinoleffe. Per la successione il club ha ingaggiato l'ex Santarcangelo Michele Marcolini che avrà al suo fianco il preparatore atletico ex Rimini Marco Greco che proprio a Santarcangelo hanno iniziato la loro collaborazione (prima Greco era la fianco di Luca D'Angelo). Marcolini ha guidato anche Lumezzane, Real Vicenza, Pavia, e dopo Santarcangelo l'Alessandria centrando durante la passata stagione la vittoria della Coppa Italia Serie C. Ad inizio stagione ha visto sfumare il suo approdo in serie B, per via della non ammissione dell’Avellino in cadetteria. L'Albinoleffe è penultimo con 10 punti: l'arrivo di un tecnico prestigioso come Marcolini prelude ad un forte potenziamento del club bergamasco sul mercato di gennaio.

Per quanto riguarda il mercato di serie D il Forlì oltre a Ferrario punta sul centrocampista Emmanuel Cascione del Santarcangelo, su cui anche il Rimini sta facendo un pensierino, per dare fisicità alla squadra. Per l'attacco si pensa a Andrea Jukic, classe 93, liberato dall'Imolese: 16 reti in D la scorsa stagione nella Sangiovannese. Va via Tonelli che da martedì si allena col Cesena. Niente da fare per l'attaccante Leonetti della Vastese: il club ha sparato grosso per il cartellino.

Stefano Ferri