Vandali scatenati alla stazione ferroviaria di Rimini. Treni danneggiati, disagi per i pendolari

Rimini

| 14:27 - 27 Novembre 2018

Vandali in azione la scorsa notte in stazione a Rimini: tre treni regionali in sosta sono stati danneggiati nelle porte e ai finestrini, con 13 vetri rotti. Ne dà notizia Trenitalia: al danno economico si è aggiunto quello provocato ai passeggeri in partenza alle 5.20 per Milano, alle 6.11 per Ravenna e alle 6.58 per Bologna. Per evitare la cancellazione delle corse, i primi due treni sono partiti con circa 30 minuti di ritardo per la messa in sicurezza tramite 'pellicolatura' dei vetri danneggiati. Sul treno per Bologna la necessità di chiudere completamente le vetture danneggiate ha invece più che dimezzato il numero dei posti disponibili. Una volta arrivati a destinazione i treni sono stati inviati in officina per le riparazioni. Non ci saranno ulteriori ripercussioni, continua Trenitalia, né sul servizio odierno né su quello di domani. Sempre la notte scorsa, una persona non autorizzata è stata individuata dalle guardie giurate in servizio all'interno dello scalo e consegnata alla Polizia Ferroviaria.