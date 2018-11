Museo Fellini di Rimini, ecco i nomi del Comitato Tecnico Scientifico: valuterà lo sviluppo dei progetti

Attualità

Rimini

| 12:17 - 27 Novembre 2018

Il semiologo Paolo Fabbri, già direttore della Fondazione Fellini, i critici e storici dell’arte contemporanea Luca Beatrice e Vincenzo Trione, l’architetto Stefano Della Torre, professore di restauro architettonico al Politecnico di Milano, il critico cinematografico Mario Sesti, la giornalista Laura Delli Colli, alla guida della Fondazione Cinema per Roma, la giornalista Francesca Fabbri Fellini, nipote del Maestro, e Sergio Metalli, tra i maggiori esperti al mondo di scenografie digitali, sono gli otto componenti del Comitato tecnico-scientifico del Museo Fellini.

A loro è affidata una funzione di confronto e di consultazione a supporto dell’Amministrazione nel valutare lo sviluppo della progettazione del Museo, dalla sua fase preliminare fino all’elaborazione e alla stesura, entro la primavera prossima, del progetto esecutivo. Attraverso un percorso scandito in quattro tappe, il raggruppamento vincitore del bando di progettazione architettonica e multimediale, il cui incarico a giorni sarà formalizzato, dovrà infatti illustrare lo stato di avanzamento del progetto, recependo le indicazioni e le proposte che il Comitato riterrà utile formulare, sempre in maniera non vincolante, in ordine ad aspetti sia di contenuto che di allestimento.

La costituzione del Comitato è stata approvata con deliberazioni di Giunta Comunale del 29 agosto 2018, n. 249, e del 13 novembre 2018, n. 342; la nomina dei componenti con determinazione dirigenziale del 22 novembre 2018, n. 2886.