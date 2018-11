Banco Alimentare, ottimi risultati della raccolta. A Rimini donati quasi 77mila kg di cibo

Attualità

| 12:10 - 27 Novembre 2018

La 22esima Giornata Nazionale della Colletta Alimentare ha proposto nuovamente un gesto corale di responsabilità. Organizzata dalla Fondazione Banco Alimentare Onlus in circa 13.000 supermercati in Italia, sabato 24 novembre si è vista la risposta festosa di oltre 5 milioni di persone, accolte da 150.000 volontari, con un’età media di 36 anni.

La Colletta ha prodotto un risultato di cibo donato equivalente a 16,7 milioni di pasti, con una crescita dell’1,8% rispetto al 2017, includendo il contributo di donazioni on-line, modalità introdotta per la prima volta. Quanto raccolto verrà distribuito nei prossimi mesi alle oltre 8.000 strutture caritative. In provincia di Rimini i 1676 volontari che hanno svolto l'attività in 103 punti vendita hanno raccolto dalla generosità dei consumatori 76.994 kg di alimenti.

"Il risultato conseguito dalla raccolta in Emilia Romagna nella 22° Giornata nazionale della Colletta Alimentare" ha dichiarato il Presidente della Fondazione Banco Alimentare Andrea Giussani "è stato più che lusinghiero: quasi 846.000 kg (17.000 in più rispetto al 2017) di alimenti donati ai volontari in pettorina gialla e che nelle prossime settimane arriveranno ai più bisognosi della nostra Regione. Un "esercito" di giovani, adulti, alpini, bersaglieri, volontari di ogni dove che han dato l'ennesima testimonianza che donare e ricevere fa parte della stessa dinamica virtuosa che, come ha detto Papa Francesco, non delega ad altri il coinvolgimento personale coi poveri ma lo attua in prima persona. Un immenso GRAZIE ai donatori, ai supermercati, ai volontari e a tutti coloro che hanno sostenuto concretamente la Colletta 2018!"