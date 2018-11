Oltre 400 persone hanno invaso la Concessionaria Reggini per Audi Dance Party

Eventi

Repubblica San Marino

| 11:18 - 27 Novembre 2018

Sabato 24 novembre, presso la concessionaria Reggini di Strada Rovereta, a Falciano di San Marino, lo showroom Audi, straordinariamente allestito per l’occasione, ha ospitato uno degli eventi di punta della stagione: l’“AUDI Dance Party” per presentare la Nuova Audi A1 Sportback, la seconda generazione della “piccola” di Ingolstadt.

Proposta con design completamente rinnovato, sportivo e di carattere, sempre più tecnologica e connessa al mondo digitale, con tutti i sistemi di assistenza derivati dai modelli di categoria superiore, leggermente aumentata nelle dimensioni, proposta a cinque porte e con un ricco assortimento di dotazioni hi-tech, la Nuova A1 è stata protagonista indiscussa di una serata organizzata con successo in collaborazione con Snoopy Team, Vivo Dj Party e Mondogiovane.

Un successo oltre le aspettative ha coronato un evento decisamente nuovo, a partire dalla location, la concessionaria stessa, per la prima volta in assoluto allestita ed arredata per ospitare un happening del genere: una cena a buffet, a cui hanno partecipato 370 persone, e la seguente serata disco che ha visto l’ingresso di oltre 400 persone.

In consolle i dj Lori G, Giovanni Lombardo, Matteino, Cristian Casadei e il vocalist Marco Corona.