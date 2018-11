Raptus di gelosia, erano nella vasca idromassaggio per scambisti quando le ha staccato l’orecchio

Cronaca

Rimini

| 09:04 - 27 Novembre 2018

È stata sottoposta all'ospedale di Assisi ad un intervento per la ricostruzione dell'orecchio destro, la trentacinquenne aggredita con un morso dal compagno a Cattolica (l'uomo è stato poi fermato dai Carabinieri). L'intervento è "pienamente riuscito", secondo quanto riferito dall'Usl Umbria Uno. Sabato sera la ragazza si trovava in un locale per scambisti nelle colline di Saludecio con il compagno. Erano impegnati in una delle tante attività proposte alle coppie. L'aggressione, secondo quanto appurato, sarebbe avvenuta mentre si trovavano all'interno di una vasca idromassaggio. Forse una battuta infelice, un discussione non risolta o un momento di rabbia mal repressa, ha portato l'uomo al folle gesto. Ha bloccato la compagna con le mani e le ha letteralmente staccato l'orecchio a morsi. La ragazza è stata soccorsa dal titolare del locale mentre il compagno si è dato alla fuga chiedendo assistenza ad un amico. La giovane ha subito l'amputazione subtotale del padiglione auricolare. E' stata ricoverata all'ospedale di Assisi dove, lunedì, è stata sottoposta a un complesso intervento chirurgico. Le è stato tra l'altro ricostruito completamente lo scheletro cartilageneo del padiglione auricolare. "L'intervento è pienamente riuscito e consentirà alla paziente il ripristino strutturale e morfologico dell'orecchio" ha spiegato il responsabile del Centro, il chirurgo plastico Marino Cordellini. Questa mattina, (martedì) è previsto l'interrogatorio di garanzia a Rimini in carcere dove si trova l'aggressore che deve rispondere di lesioni personali gravissime aggravate da futili motivi.