RiminiForMutoko, raccolta fondi per aiutare otto bambini con problemi cardiaci

| 06:31 - 27 Novembre 2018

RiminiForMutoko ha attivato una raccolta fondi su www.eticarim.it per sostenere le spese di viaggio per emergenze sanitarie dallo Zimbabwe in Italia. Sono otto i bambini affetti da problemi cardiaci che sono attesi nel nostro paese per cure ed interventi salvavita. Tramite www.eticarim.it sarà possibile effettuare una qualsiasi donazione per aiutare i piccoli. Dopo l'ospedalizzazione i bambini saranno ospitati in Italia per la convalescenza e quindi torneranno in Zimbabwe. Qualsiasi offerta fatta nel mese di novembre verrà raddoppiata da Credit Agricole.

Di seguito l'appello dei volontari di RiminiForMutoko

Ancora pochi giorni per collegarsi al sito www.eticarim.it ed effettuare una qualsiasi donazione per salvare la vita ad 8 bimbi affetti da problemi cardiaci. I fondi raccolti verranno utilizzati per pagare i viaggi in Italia dei bambini che verranno operati in diversi ospedali italiani, e dopo il periodo di convalescenza, ritorneranno a giocare con i propri amici in Zimbabwe. Cerca quindi il nostro progetto su www.eticarim.it e fai una donazione! Avrai l’eterna riconoscenza di un bimbo a cui avrai salvato la vita!