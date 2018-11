Cronaca

Rimini

| 06:23 - 27 Novembre 2018

Auto contro camion nella tarda serata di lunedì a Rimini. Intorno a mezzanotte, per cause ancora al vaglio, i due mezzi si sono scontrati in via Flaminia angolo via Pomposa. Ad avere la peggio un 59enne che è stato portato in ospedale a Cesena. Sul posto un'ambulanza, un'automedica i Vigili del Fuoco e i Carabinieri.