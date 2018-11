Mercato, idea Cascione per il Rimini. Forlì: preso il difensore ex Lecce Ferrario. Traini al Porto Tolle

Sport

Nel posticipo il Pordenone batte la Ternana 1-0 e sale in vetta al girone B con 25 punti. Prima sconfitta stagionale per i rossoverdi (punizione vincente di Burrai alla mezz'ora deviata in nella propria porta da Salzano). La squadra di De Canio interrompe la propria corsa rimanendo a quota 20.

MERCATO Confermata l'indiscrezione: il nuovo tecnico del Gbbio è Nanu Galderisi.

Il mercato di serie C e D muove già i primi passi. In casa Rimini Calcio non si guarda solo al mondo professionistico, ma anche a quello dilettantistico. Il mercato apre nel primo caso il primo gennaio, ma dal primo dicembre in serie D ci sono gli svincoli. Uno dei giocatori su cui c'è una manifestazione di interesse è Emnanuel Cascione (foto), 35 anni, in forza al Santarcangelo dove si sta segnalando tra i migliori giocatori in una situazione societaria che definire molto difficile è poco; ebbene, non è un mistero che il suo nome circola con insistenza nel club biancorosso. Cascione, del resto, ha vestito il biancorosso tra il 2005 e il 2007 ai tempi della serie B (56 presenze e 4 gol) con mister Acori. Cascione ha estimatori anche al Cesena, club in cui ha giocato nelle ultime cinque stagioni. Per adesso Cascione è per entrambi i club un'idea, tra una decina di giorni si vedrà anche il relazione a ciò che farà il Santarcangelo: lo svincolerà?

SERIE D Il Forlì ha tesserato il difensore svincolato di 33 anni, Stefano Ferrario, nell'ultima stagione all'Arezzo, in precedenza a Lanciano in serie B, Samb e Catania. In passato ha vestito per tre stagioni la maglia del Ravenna e per quattro quella del Lecce tra serie A, B e C. Abita a Cervia. In estate era stato cercato dal Rimini. I Galletti cercano altri due giocatori, probabilmente un centrocampista o un laterale e una punta. Uno di questi potrebbe essere il giovane Berretti dell'Atalanta Jacopo Da Riva, classe 2000, il cui nome è stato accostato anche al Cesena Calcio dove il tecnico Angelini è sotto esame

.In uscita l'attaccante Michael Traini, ex Rimini, in forza alla Sanremese dove è approdato in estate: invece il bomber si accaserà al Delta Porto Tolle.

