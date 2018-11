Calcio giovanile: Berretti del Santarcangelo ko. Under 16, che poker nel derby con la Fya. Hurrà U15

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 23:41 - 26 Novembre 2018

JUNIORES

AZYS ZOLA - SANTARCANGELO 1-0

Santarcangelo: Forti, Galassi, Alvisi, Camaj, Meco, Fabbri, Bua, Zanni, Bucci, Sapori, Guarino. In panchina: Bazan, Galli, Fellini, Valentini. All. Fusi

Marcatori: Boccalupo

UNDER 16

SANTARCANGELO – FYA RICCIONE 4-0

Santarcangelo: Fabbri (70 Lanci), Greco (51 Renzi), Rocchi, Casadio, Siboni, Guerra (66 Canarecci), Luvisi (51 Guidomei), Agostini, Bertozzi (51 Baldacci), Pironi, Michelucci (66 Fratti). All. Magnani

Fya Riccione: Cecchini, Vannucci, Venerandi, Santoni, Bartolucci, Chiarini, Tontini, Notaro, Guidotti, Fedeli. In panchina: Mastini, Manzaroli, Renzi, Vjerdha, Ripa, Kasmoli. All. Venerandi.

Marcatori: 15’pt autogol Notaro, 32’pt Guerra (rig), 20’st Michelucci, 30’st Baldacci.

Prosegue la serie positiva del Santarcangelo 2003 che sul campo di casa del Nanni di Bellaria, al limite della praticabilità a causa della pioggia battent, porta in cassa i tre punti della vittoria nonostante gli assalti dei mai domi avversari del Fya Riccione.

Partita ricca di emozioni da entrambe le parti. Partono fortissimo gli ospiti ma al 4', una svirgolata in area del numero 8 e la palla carambola dietro le spalle del proprio portiere. Il Riccione non si perde d'animo , inizia un forcing intenso e al 18' solo un autentico miracolo del portiere Fabbri (migliore in campo) gli nega il pareggio. Il Santarcangelo continua a resistere anche grazie alla gagliardia dei suoi difensori Siboni e Guerra ed al 34' si porta finalmente in area avversaria dove Bertozzi si procura abilmente un penalty che Guerra, fiato sospeso in tribuna,trasforma dal dischetto chiudendo sul 2 a 0 il primo tempo. La seconda parte della gara vede nuovamente il Riccione tentare l'assalto della porta clementina ma all'8' è Michelucci che, grazie ad un Santarcangelo ora più aggressivo, in area trova il sinistro del tre a zero. Passano solo due minuti e Fabbri deve intervenire ancora come il miglior Yashin su un rasoterra a fil di palo dell'attaccante avversario lanciato in contropiede. A questo punto mister Magnani decide di inserire tutte le forze fresche a disposizione ed al 39' è infatti il neo entrato Baldacci (foto) che chiude definitivamente la partita sul risultato finale di 4 a 0 con un

diagonale chirurgico alla destra dell'incolpevole portiere avversario.

UNDER15

ACCADEMIA RIMINICALCIO V.B – SANTARCANGELO 0-2

Accademia Rimini Calcio V.B.: Mussoni (10’s.t. Canzian), Chiari (22’s.t. Muccioli), Ciriaco, Montanari, Marconi (1’s.t. Mercurio), Ghetti Morolli, Biondi (22’s.t. Gorini), Neziroski (22’s.t. Sammarco), Gigante, Bruschi (22’s.t. Pari), Zeka (10’s.t. Piastra)

Santarcangelo: Lanci (10’ s.t. Smeraldi), Baldacci (1’s.t. Morgante), Marcello, Gessaroli (30’ s.t. Iannotti), Guidomei (1’s.t. Nucci), Pesaresi, Renzi (1’s.t. Sacchini), Sebastiani, Capi, Giannini (1’s.t. Bagli), Rossi (1’s.t. Pazzini)

Marcatori: 3’ p.t. Gessaroli, 35’ s.t. Pazzini

UNDER14

SANTARCANGELO – REGGIO AUDACE 1-1

Santarcangelo: Casadei, Rossi, Minni (22’st Bucchi), Bocca (1’st Amati), Esposito, Bianchi, Dell’Innocenti (11’st Foschi), Antonini, Piastra, Drudi, Pozzi (11’st Chiaruzzi). In panchina: Conti, Pasini, Farotti, Raimondi. All. Tacconi.

Marcatori: 15’pt Salsi, 13’st Amati