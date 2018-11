Calcio C, esonerato il tecnico del Gubbio Sandreani. In arrivo Nanu Galderisi

Sport

Rimini

| 16:37 - 26 Novembre 2018

Salta un'altra panchina in serie C girone B. E' quella del Gubbio (15esimo posto) reduce dal ko a Meda contro l' ultima della classe, il Renate, sulla cui panchina ha debuttato il nuovo tecnico Aimo Diana. Esonerato il tecnico Alessandro Sandreani, già per lungo tempo giocatore del Gubbio. Dopo il successo sul Rimini i rossoblu hanno perso 3-0 a Terni, pareggiato 1-1 in casa con Giana e domenica sono caduti a Meda col Renate: un ruolino che evidentemente non ha soddisfatto la società.

Il candidato numero uno alla sua successione è Giuseppe "Nanu" Galderisi, ex attaccante di Juventus, Lazio e Milan nonchè in passato allenatore di Benevento, Triestina e più recentemente Lucchese. Galderisi allenò negli ultimni due mesi i Lupi nel 2004, in serie C2. Sabato prossimo il Gubbio affronterà il Monza.