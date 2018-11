Calcio giovanile, la Juniores del Gabicce Gradara ko per 4-2 a Fossombrone. Stop per Allievi e Giovanissini

Sport

Gabicce Mare

| 16:03 - 26 Novembre 2018



Nel week end, per quanto riguarda il settore giovanile, in campo solo la squadra Juniores in quanto i campionati Allievi e Giovanissimi hanno terminato la prima fase e riprenderanno a dicembre.

La squadra di Ferri è stata sconfitta a Fossombrone per 4-2. Il ko è maturato nella ripresa dopo una buona prima frazione di gioco chiusa in parità sull'1-1 in cui la squadra di Ferri ha messo in mostra buone trame di gioco. A sfiorare il gol per primi sono stati proprio i rossoblu al 25': Mboup, dopo aver rubato palla sulla trequarti, si è involato verso la porta e ha colpito un legno a portiere battuto con un diagonale da dentro l'area. Al 35' il vantaggio ospite con un colpo di testa di Silvagni su calcio d'angolo; al 40' ci prova Ricci dal limite. Al 45' il pareggio dei padroni di casa su rigore: su un cross da fondo campo la palla carambola sul braccio di un difensore: l'arbitro (lontano dall'azione) indica il dischetto.



Nella ripresa al 10' arriva il 2-1 del Fossombone su sfortunata autorete di Silvagni. La rete galvanizza i padroni di casa mentre la squadra di Ferri accusa il colpo e nel giro di pochi minuti subisce l'uno-due del 4-1. Nel finale è il nuovo entrato Galli a siglare la seconda rete della Gabicce Gradara. Nel prossimo turno il Gabicce Gradara sarà impegnato a Senigallia: domenica alle 17,30 a Corinaldo.



GABICCE GRADARA Alessandrini, Cardinali, Galli, Ricci (38' st. Grassi), Silvagni Pennacchini (34' st Manna), Mboup, Pedini(32' st. Misac), De Mattei (1' st. Lucarelli), Tafuro (21' st. Pettinelli), Tardini. A disp. Gabellini, Fulvi, Lucarelli. All. Ferri