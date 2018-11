Virgo Fidelis, patrona dei Carabinieri, cerimonia al Santuario del Santo Amato Ronconi a Saludecio

Attualità

Saludecio

| 16:00 - 26 Novembre 2018

Domenica 25 novembre, nella chiesa del Santo Amato di Saludecio, la Sezione dei Carabinieri in Congedo di Morciano di Romagna e San Clemente, del quale ne è Presidente l'App. Carlo Arcaroli, ha organizzato una cerimonia per i propri associati in congedo e in servizio, unitamente alle Benemerite ed ai Volontari che fanno parte della Sezione, di ritrovarsi nel Santuario del Santo Amato Ronconi a Saludecio, per festeggiare la Virgo Fidelis, Patrona dell'Arma dei Carabinieri.

Alla cerimonia, hanno preso parte anche Carabinieri in servizio delle Stazioni di Morciano di Romagna e Saludecio, una folta rappresentanza dell'A.N.C della Sezione di Riccione con il Presidente Pio Donnino, la Polizia Municipale con il Confalone del Comune di Saludecio ed i sindaci dei Comuni di Saludecio, Dilvo Polidori, San Clemente, la Dott.ssa Mirna Cecchini,

La chiesa appariva con uno scenario di luci rosse e azzurre appartenenti all'Arma dei Carabinieri, appositamente allestite dal socio Silvano Latteo nonchè presidente della DTS Illuminazione Srl di Misano Adriatico.

La Santa Messa è stata officiata dal sacerdote Don Tarcisio Giungi, il quale durante l'omelia ha avuto parole di elogio per l'opera svolta dai Carabinierii in servizio ma anche da quelli in congedo facenti parte della Protezione Civile e con i tanti volontari che quotidianamente offrono gratuitamente la loro opera nei pressi delle scuole e durante le giornate di mercato e manifestazioni varie.

Al termine della celebrazione in onore della Virgo Fidelis, tutti gli intervenuti, compreso le Autorità si sono ritrovati presso l'Agriturismo Il Puledro di Mondaino, dove hanno trascorso il pomeriggio all'insegna della convivialità. Ballante