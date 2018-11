A Rimini apre il punto vendita e showroom Nuvola, inaugurazione 1 dicembre

Eventi

Rimini

| 15:55 - 26 Novembre 2018

Il 1 dicembre in via Sardegna 1 a Rimini apre il primo punto vendita e showroom a marchio Nuvola. Un luogo dove il riposo si trasforma in benessere e dove puoi acquistare sistemi letto a prezzi di fabbrica, con la sicurezza di affidarti all’esperienza di un’azienda produttrice da oltre 60 anni e la tranquillità di una consulenza personalizzata.







Chi siamo

Nuvola nasce da un sogno, quello di diffondere la cultura del dormire bene.

Era il 1950 quando a Rimini nasce Parma Reti, un’azienda tutta italiana che progetta e produce letti, reti, materassi, guanciali e divani. L’intuizione è quella dei fratelli Parma, veri e propri artigiani del dormire bene, che con maestria e sapienza hanno realizzato per oltre 30 anni reti da letto per quasi tutte le strutture alberghiere della Riviera Romagnola.

Da allora, l’azienda è cresciuta, spinta dal desiderio di guardare avanti e di evolversi, alla ricerca di prodotti innovativi che rispondano alle esigenze di un mercato in continuo mutamento.

Oggi Parma Reti, dopo aver fornito per oltre 60 anni produttori, rivenditori e strutture ricettive, si apre al privato con il nuovo marchio Nuvola per offrire esperienza, qualità e comfort con i suoi sistemi letto e soluzioni per il riposo.







L’apertura del primo showroom Nuvola

Dopo il lancio del sito e-commerce a dicembre 2017 nuvola.parmareti.it, che ha fin da subito ottenuto risultati positivi con acquisti provenienti da tutta Italia, il 1 dicembre 2018 inaugura il primo punto vendita e showroom a marchio Nuvola in via Sardegna, 1 (angolo via Flaminia) a Rimini.

Lo showroom aprirà ufficialmente le porte ai clienti lunedì 3 dicembre con il seguente orario: lunedì-sabato 9.30-12.30 / 16.30-19.30 chiuso la domenica e il giovedì pomeriggio.





“La scelta di aprire uno showroom a Rimini è stata dettata prima di tutto dal tipo di servizio che desideriamo offrire ai nostri clienti. Un servizio di consulenza e affiancamento prima, durante e dopo l’acquisto del sistema letto. L’e-commerce è oggi e sarà in futuro imprescindibile per allargare il bacino d’utenza dei nostri prodotti, in Italia e all’estero, d’altro canto il rapporto diretto con il cliente è per noi fondamentale. Nuvola fonda le sue radici nell’esperienza pluridecennale che Parma Reti ha maturato nella consulenza e nel servizio al cliente, da qui la scelta di creare un punto vendita nel quale la persona potrà essere seguita e consigliata al meglio, secondo quelle che sono le sue reali esigenze e non secondo regole stabilite a priori dal mercato. Producendo noi, abbiamo la possibilità non solo di offrire ottima qualità a prezzi concorrenziali, esattamente come se le persone venissero ad acquistare “in fabbrica”, ma di ottenere anche prodotti su misura che altri rivenditori non possono fornire.” spiega Francesco Martinini, Direttore Commerciale di Parma Reti.





“L’obiettivo da qui ai prossimi 5 anni è quello di creare una rete di punti vendita, in franchising o a gestione diretta, distribuiti in tutta Italia al fine di rafforzare la conoscenza del marchio Nuvola e dare la possibilità a tutti gli Italiani di provare i nostri prodotti, al Centro come al Nord e al Sud e, parallelamente, di diffondere sempre più la cultura del dormire bene. Un sano riposo è parte integrante di una buona qualità di vita ma spesso viene trascurato questo aspetto per dare rilevanza solo al mangiare bene o al fare attività fisica. Noi di Nuvola vogliamo promuovere l’importanza di un buon sonno a completamento di uno stile di vita salutare ponendo l’accento sui fattori necessari e che lo facilitano.”







Info inaugurazione e show room





Inaugurazione

Sabato 1 dicembre ore 17.30

Sarà offerto un piccolo aperitivo a buffet





Show room Nuvola

Via Sardegna, 1, Rimini (angolo via Flaminia)

Orari di apertura: lun - sab 9.30 / 12.30 - 16.30 / 19.30

chiuso il giovedì pomeriggio e la domenica





Servizio Clienti Nuvola

Tel. 0541 759386

E-mail: nuvola@parmareti.it





Web

www.nuvola.parmareti.it

Facebook Nuvola: https://www.facebook.com/nuvolaretiematerassi/

Facebook Negozio: https://www.facebook.com/nuvolastorerimini/







Nuvola: prodotti e caratteristiche





Reti a doghe, ortopediche e anatomiche, reti in legno, ecologiche ed eco-compatibili, letti imbottiti, materassi, divani trasformabili sono i prodotti di punta che Parma Reti fino ad oggi ha venduto al mercato business e che da oggi si accinge a inserire nel mercato consumer, con in aggiunta una linea di biancheria da letto.

Materie prime e prodotti di qualità, prezzi equi e concorrenziali e produzione made in Italy sono i tre pilastri su cui si fonda la produzione di Parma Reti e che tornano anche nel progetto Nuvola.

Comfort e funzionalità sono le caratteristiche che non mancano mai in un prodotto Nuvola by Parma Reti.

Nello showroom i clienti troveranno tutto il necessario per costruire il proprio sistema letto con l’aiuto di consulenti specializzati che li aiuteranno nella scelta di prodotti adatti alle proprie abitudini e esigenze legate al sonno.

La scelta di un supporto adeguato al corpo e alle caratteristiche fisiche di ciascun individuo, che le rispetti e in alcuni casi le possa correggere, è infatti cruciale per godere di un riposo ottimale che consenta la giusta rigenerazione psicofisica quotidiana.





PUBBLIREDAZIONALE