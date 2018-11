Assessore Morollli e presidente Camera di Commercio Moretti all'inaugurazione della clinica HDental

Attualità

Rimini

| 15:49 - 26 Novembre 2018

Inaugurata venerdì 23 novembre HDental Rimini, la nuova clinica odontoiatrica con uno staff paramedico e un’equipe di dentisti altamente qualificati coordinati dal Direttore Sanitario Dott. Dario Basile che offre soluzioni sanitarie complete in tutte le specialità dell’odontoiatria, dagli impianti dentali all’ortodonzia per i bambini. Al taglio del nastro insieme a Gabriele Colla, Amministratore Delegato di HDental, hanno presso parte l’Assessore ai servizi educativi Mattia Morolli e il Presidente della Camera di Commercio di Rimini Fabrizio Moretti. La Clinica Odontoiatrica HDental di Rimini è in Via Caduti di Marzabotto 6 ed è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle 20.00.