Sosta selvaggia davanti al Nud e Crud. La segnalazione

Attualità

Rimini

| 15:48 - 26 Novembre 2018

Sosta selvaggia nonostante i divieti nel borgo San Giuliano di Rimini. Una scena che, denuncia un nostro lettore, si vede ogni sera, davanti ai diversi locali e ristoranti della zona, con le automobili parcheggiate nella seconda corsia riservata al transito dei veicoli. "Non passano mai i vigili, i vigili fanno le multe solo in centro. Li ho chiamati, ma non sono venuti, hanno detto che avevano una sola pattuglia a disposizione", scrive il nostro lettore. "Forse non fanno mai le multe davanti al ristorante di Gnassi?"(riferimento al Nud e Crud).