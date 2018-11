Innocenti Evasioni, tributo a Battisti a Montefiore Conca. Ospite della serata Ivan Cottini

Eventi

Montefiore Conca

| 14:40 - 26 Novembre 2018

Arriva il terzo appuntamento dell’ Autunno Musicale A Montefiore Conca. Sabato 1 dicembre ore 21.15 al Teatro Malatesta torna il grande concerto di “Innocenti Evasioni” Lucio Battisti tribute band, dopo il grande successo avuto la scorsa estate per l’evento Rocca di Luna. Ospite d’onore della serata Ivan Cottini.

“Innocenti evasioni” è una Tribute band che nasce per portare sul palco i brani dell’indimenticabile Lucio Battisti seguendo nella maniera più fedele possibile ciò che il suo genio aveva creato.

Il repertorio va dagli esordi al Cantagiro fino all’ultimo periodo del sodalizio Battisti – Mogol, al quale viene riservata una particolare attenzione. Lo spettacolo ricrea l’atmosfera coinvolgente e spensierata dei concerti del grande cantautore spaziando dalle indimenticabili ballate, al rock d’avanguardia, alle atmosfere disco di fine anni ’70.

Lo show viene arricchito da aneddoti e curiosità sulla vita e le passioni di Lucio Battisti.

La serata sarà impreziosita dalla partecipazione dell’associazione Sclerosi Multipla insieme all’ospite d’onore, il modello e ballerino Ivan Cottini che regalerà a tutti noi una grande emozione finale. Ingresso gratuito, si raccolgono offerte che verranno donate alla fine dei cinque appuntamenti dell’Autunno Musicale, in parti uguali all’associazione Sclerosi Multipla ed alle famiglie in difficoltà economica di Montefiore Conca. Per informazioni e per prenotare il proprio posto 348 1042158