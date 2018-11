A Riccione torna lo storico trenino natalizio, ecco le fermate

Attualità

Riccione

| 13:43 - 26 Novembre 2018

Via libera della Giunta Comunale di Riccione al servizio con trenino turistico disponibile durante le Festività Natalizie. Per consentire di arrivare agevolmente nella zona a mare delle ferrovia durante il Riccione Ice Carpet sarà possibile usufruire del trenino nei giorni 1 e 2 dicembre e, a proseguire, nel periodo compreso 8 dicembre - 7 gennaio 2019.





Dalla zona alba alla zona sud di Riccione, con capolinea in piazzale Giovanni XXIII, il percorso toccherà i viali D’Annunzio – Dante, Milano, Ariosto, Dei Giardini, P.le Roma, Rismondo,Torino, Giovanni Da Verazzano, Vespucci, San Martino e Gramsci.

La presenza del trenino turistico vuole essere un incentivo per parcheggiare le automobili al di sopra della ferrovia ed evitare un appesantimento nella zona a mare della ferrovia.