Sgr dona computer alle scuole medie del territorio riminese

Attualità

Rimini

| 13:36 - 26 Novembre 2018

Continua con successo anche nell’anno scolastico 2018-2019 il progetto didattico “Gas e Sicurezza” che Gruppo SGR, nell’ambito dell’iniziativa SGR per la Scuola, propone alle classi prime delle scuole medie, ai cui dirigenti oggi, lunedì 26 novembre, è stata consegnata una fornitura di PC portatili da utilizzare a fini didattici.





“Gruppo SGR presta da sempre particolare attenzione al sostegno della cultura del proprio territorio – dichiara l’ing. Bruno Tani, Vicepresidente e Amministratore Delegato - e la consegna dei PC si inserisce nell’ambito delle molteplici iniziative rivolte al mondo scolastico. Gas e Sicurezza è un progetto realizzato per sensibilizzare, sviluppare e guidare l’attenzione dei ragazzi a una maggiore coscienza del ruolo del gas nella vita di tutti i giorni. L’iniziativa consente anche di conoscere le reti di distribuzione gas, i controlli eseguiti su di essa, la strumentazione utilizzata e alcune semplici norme di comportamento”.





Gli incontri, che proseguiranno nelle prossime settimane, ogni mercoledì mattina presso la sede di SGR, hanno visto partecipare nei cinque anni trascorsi dall’inizio del progetto 291 classi, con il coinvolgimento totale di 7.858 studenti e oltre 500 insegnanti.





Le iniziative di SGR per la Scuola si rivolgono anche alle scuole dell’infanzia e alle scuole primarie. Per quel che concerne le prime, saranno oltre 30 le scuole a cui verranno donati libri per la biblioteca scolastica. Per quanto riguarda le seconde, invece, saranno circa 1.250 gli studenti con cui verrà affrontato il tema di un'alimentazione sana, con prodotti di stagione e del Territorio, e a cui a partire da quest’anno, verranno donati materiale didattico di primo consumo e una fornitura di magliette personalizzate, da utilizzare nello svolgimento delle proprie attività sportive.

Per ulteriori informazioni sui progetti didattici di Gruppo SGR è possibile consultare il portale dedicato (sgrscuole.it)