Perfezionare conoscenza lingue turistiche, indispensabili per il turismo: ecco i corsi Cescot

| 13:25 - 26 Novembre 2018

Conoscere lingue straniere non solo per viaggiare per "diletto" ma anche per ampliare un bagaglio culturale importantissimo ai fini lavorativi. Questo soprattutto in un territorio come il nostro totalmente vocato al turismo, che ogni anno ospita tante persone provenienti dall'estero. Chi desidera una carriera lavorativa soprattutto in ambito turistico, non può quindi prescindere dalla conoscenza delle lingue straniere. Cesco Rimini organizza tantissimi corsi dall'inglese al tedesco con la possibilità di imparare e/o approfondire le lingue straniere.

Sentiamo Annalisa del Cescot Rimini referente per l'area lingue

