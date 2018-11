Impiegati d'ufficio sempre più ricercati nel mondo del lavoro, ecco i corsi per migliorare le proprie competenze

Attualità

Rimini

| 10:40 - 27 Novembre 2018

Competenze in ambito amministrativo e contabile, utilizzo di software gestionali, bilanci, fatture, "dare e avere". Secondo gli esperti del settore, da qui al 2020 saranno gli impiegati d'ufficio ad essere maggiormente richiesti dal mondo del lavoro. L'esperienza scolastica, anche universitaria, non può prescindere da continui aggiornamenti che permettano di coniugare nozioni tecniche ed informatiche alle novità normative di un settore sempre in evoluzione. Cescot Rimini organizza tantissimi corsi in ambito amministrativo e contabile, con uso dei gestionali.

Ce li illustra Annalisa di Cescot.

www.cescot-rimini.com 0541 441934