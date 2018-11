Alcol al volante, in tredici denunciati e altri nove sanzionati nel weekend a Rimini

Cronaca

Rimini

| 12:47 - 26 Novembre 2018

Nel corso del fine settimana, caratterizzato anche dallo spostamento di tante persone per le offerte del "Black Friday" in negozi e centri commerciali, sono stati intensi i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Rimini, al comando del Capitano Sabato Landi. I militari hanno svolto un'attività finalizzata alla prevenzione dei reati e al contrasto della guida in stato di alterazione per l'uso di alcol e droga, allestendo 24 posti di controllo lungo le arterie stradale. Al termine delle attività, sono stati controllati 158 mezzi e identificate 241 persone. Tredici gli automobilisti denunciati per guida in stato di ebbrezza, mentre per altri nove è scattata sanzione ai sensi dell'art. 186 del codice della strada.



IL COMMENTO DELL'ARMA IN UNA NOTA. Al riguardo, si ribadisce come i Carabinieri siano particolarmente impegnati al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica, sia attraverso i quotidiani e continui controlli alla circolazione stradale con apparato etilometrico, sia attraverso campagne di sensibilizzazione rivolte alla cittadinanza, ed in particolare ai più giovani. Tutti sanno che la capacità di guida, soprattutto in termini di attenzione e concentrazione, è influenzata negativamente dall’assunzione di alcool e/o sostanze stupefacenti. La guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche è tra le principali cause degli incidenti stradali gravi e mortali, in particolare fra i giovani. Si stima che almeno il 35% degli incidenti stradali sia causato da guida in stato di ebrezza alcolica. Recenti studi nazionali hanno dimostrato che più di 3 giovani su 4 fanno uso di bevande alcoliche. L’alcool ha un effetto sedativo e riduce la vigilanza, crea euforia, facilita l'assunzione di comportamenti imprudenti, esagera la fiducia nelle proprie abilità e falsa la percezione delle distanze e della velocità. A parità di concentrazione di alcool nel sangue, il rischio aumenta molto rapidamente quanto minore è l'età del conducente e quanto è più rara la frequenza con cui si consumano usualmente bevande alcoliche. L’uso di sostanze stupefacenti è un altro fattore che influenza negativamente la capacità di guida del conducente generando situazioni di pericolo per sé e per gli altri. L’assunzione di sostanze stupefacenti provoca una modificazione delle funzioni del sistema nervoso centrale ed un’alterazione dello stato di coscienza. Guidare sotto l’effetto di queste sostanze significa mettere a repentaglio la propria vita e quella degli altri, oltre che rischiare di incorrere nell'arresto o in sanzioni amministrative (di natura pecuniaria e di sospensione della patente).

Aspetti, questi, che vengono periodicamente trattati dai Carabinieri nell’ambito dei vari progetti in materia di legalità portati avanti nelle scuole di ogni ordine e grado al fine di spiegare compiutamente non solo le conseguenze da un punto di vista normativo, ma soprattutto per sensibilizzare i più giovani sui concreti rischi per se stessi e per gli altri qualora ci si metta alla guida in stato di alterazione psicofisica.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il sito www.carabinieri.it alla sezione “Cittadino – Consigli”: in quest’area sono raccolti i suggerimenti che i militari dell’Arma più frequentemente forniscono ai cittadini che a loro si rivolgono su argomenti connessi soprattutto con la sicurezza.