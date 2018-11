Trasferimento al database nazionale, chiuse per due giorni le anagrafi del Comune di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:02 - 26 Novembre 2018

Si svolgeranno nelle giornate di martedì 27 e mercoledì 28 novembre le operazioni d’emigrazione dell’intero database anagrafico del Comune di Rimini in quello dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR).

Un’operazione che comporterà obbligatoriamente la sospensione di tutti i servizi erogati dagli uffici demografici del Comune di Rimini. Oltre agli uffici di Anagrafe, Stato civile, Ufficio elettorale di via Caduti di Marzabotto saranno infatti chiuse al pubblico le delegazioni di corso d’Augusto 150, Villaggio I Maggio in via Bidente, Miramare in piazza Decio Raggi, Viserba in viale Mazzini.

“Oggi le nostre identità sono disperse in ottomila anagrafi comunali - spiega il Team per la trasformazione digitale nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri a proposito del salto in avanti che si avrà con l’introduzione dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente. - Dobbiamo portarle in una sola anagrafe, guadagnando in efficienza e risparmiando soldi ed energia, perché il cittadino non debba più preoccuparsi di comunicare a ogni ufficio della Pubblica Amministrazione i suoi dati anagrafici o il cambio di residenza, per semplificare le procedure di variazione e uniformarle a livello nazionale, perché sia possibile ottenere certificati senza più bisogno di recarsi allo sportello.”