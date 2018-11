Concerto per la vita, oltre mille persone presenti a Rimini, raccolti 100mila euro per la ricerca sulla Corèa di Huntignton

Attualità

Rimini

| 11:59 - 26 Novembre 2018

Oltre mille persone, un bellissimo spettacolo e tagliato il traguardo dei 100.000 euro da devolvere alla ricerca sulla Corèa di Huntignton.

Domenica il Palacongressi di Rimini ha ospitato la settima edizione del Concerto per la Vita, che i club service del territorio, coinvolti dal Rotary, promuovono per sostenere la ricerca contro la malattia neurodegenerativa condotta dalla senatrice a vita, prof.ssa Elena Cattaneo, presente ieri a Rimini insieme al prof. Gerardo Biella dell’Università di Pavia. In avvio di serata, emozionante intervento della prof.ssa Elena Cattaneo che ha raccontato l’attività di ricerca svolta nei laboratori.

La cifra raccolta in questi anni è utilizzata per garantire borse di studio ai giovani ricercatori all’opera nel Laboratorio Stem Cell Biology and Pharmacology of Neurodegenerative Diseases per studiare il gene responsabile della malattia ed il suo trattamento.

Applausi scroscianti per il soprano Gladys Rossi, il baritono Maurizio Leoni ed il pianista Davide Cavalli, che hanno dato vita allo spettacolo Violetta, Gilda, Adina, Musetta... poveri uomini!!! presentato da Patrizia Deitos.

Il programma musicale, con le sue arie e duetti, ha messo al centro quattro figure femminili che hanno un ruolo e una personalità fondamentale specialmente nelle opere di Giuseppe Verdi, Gaetano Donizetti e Giacomo Puccini. Al termine, omaggio a Gioachino Rossini nel 150° dalla sua scomparsa.

Insieme ai Rotary Club del territorio (Riccione-Cattolica, Repubblica San Marino, Novafeltria - Alto Montefeltro, Rimini e Rimini Riviera), anche Club 41, Soroptimist, Ladies Circle, Agora, Inner Wheel, Round Table e Rotaract.