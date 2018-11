Nuovo esaltante dominio della War Racing nel Tuscan Rewind Rally

Sport

| 09:19 - 26 Novembre 2018

Periodo davvero pieno di grandi soddisfazioni per la War Racing di San Marino, che dopo le recenti vittorie del patron Stefano Guerra al Rally Adriatico (con Silvio Stefanelli) e recentemente anche al Rally delle Marche (con Livio Ceci) si è aggiunta una nuova ottima vittoria in Gruppo N e di conseguenza anche di classe N4, alla nona edizione del Tuscan Rewind Rally che si è disputata nello scorso week end sui mitici e spettacolari sterrati toscani intorno a Montalcino. Questa nuova esaltante vittoria è stata ottenuta con la vettura Subaru Impreza che con la targa 1 Srti ha permesso al reggiano Zelindo Melegari e Carlo Vezzaro questa nuova performance di vertice in una gara condizionata dalla pioggia. Una gara lunga e difficile, ma che ancora una volta ha messo in grande evidenza le già note qualità dell’equipaggio, ma soprattutto della vettura nipponica curata e gestita magistralmente dagli uomini dell’impareggiabile staff War Team. Quindi senza ombra di presunzione si può certo dire che i dominatori, i Re del Gruppo N nelle gare sterrate in Italia portano i colori biancoazzurri del Titano per opera di questa grande squadra che nel corso degli anni si è ritagliata uno spazio di vertice nel settore sportivo dei rally. Soddisfazioni che vanno a ripagare il buon lavoro che viene fatto nelle officine sammarinesi della squadra del patron Guerra, mentre sui campi di gara la regia di tutto è affidata al reggiano Tiziano Meglioli, che in questo ambito è un vero esperto in materia. Alla fine sul palco di Montalcino, la coppia Melegari-Vezzaro sono risultati anche 11esimi assoluti (sui quasi 70 partiti) andando a sfiorare la top ten che è composta tutta da vetture R5 di ultimissima generazione: in classifica di classe Melegari ha preceduto Rocchieri-Agnese con la Subaru e Ioriatti-Molon con un Mitsubishi: Che dire? Grandi festeggiamenti e pacche sulle spalle per questo terzo consecutivo dominio assoluto di categoria, che da una certa carica per i nuovi imminenti appuntamenti, specie del Race Day Terra.