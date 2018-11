Ciclismo, Team del Capitano in festa: pranzo sociale con ospiti molto speciali

Sport

Verucchio

| 09:02 - 26 Novembre 2018

Team del Capitano in festa!!!





Un altro anno conclusosi alla grande per il noto Team amatoriale Romagnolo capitanato da Daniele Bertozzi.

Anche in questo 4° anno non sono mancate le soddisfazioni sia dal lato sportivo che umano, per gli importanti successi ottenuti sia come Team che individualmente, dove spicca la Maglia Iridata di Maria Cristina Prati e i vari successi di Debora Morri.

Il Team, che per il 2° anno consecutivo vince la classifica del circuito Marche Marathon oltre alla Granfondo degli Squali e alla Granfondo Terre dei Varano, si è mantenuto costantemente sul podio delle maggiori manifestazioni in Italia; ma, come sottolinea il Presidente Daniele Bertozzi, la vittoria più bella quest’anno è stata quella di essere riusciti ad organizzare una gara per i giovani nonostante questo sia un gruppo di amatori.

Durante il Pranzo non sono mancati ospiti d’eccezione fra cui Manuel Senni, giovane atleta professionista del Team Bardiani-CSF Pro Team, Massimo Squadrani, Presidente del Comitato Provinciale FCI di Rimini, oltre ai vari Sponsor che il Team ha voluto ringraziare per la preziosa collaborazione.

La splendida giornata è stata coordinata dal giovanissimo speaker Leonardo Metalli, che ha affiancato Daniele Bertozzi nei vari riconoscimenti ad atleti ed ospiti.

Una giornata emozionante ed allegra conclusasi con taglio della torta e brindisi con tutti i partecipanti, con l’augurio di trascorrere altre gioiose e esaltanti stagioni insieme!



Si ringraziano per il supporto: Assicurazioni Generali di Santarcangelo, Promix Srl, Deltacom Srl, Pepperbike Rimini, KE Forma, Caffè Sinfonia, Ristorante Pic-Nic, Garnì Hotel Al Bivio, Alè Maglificio, Carrozzeria F.lli Fabbri, Gommista Rodà Filippo e Danilo, Edil Pittura Srl, LGL Srl, Studio Fraternali Rimini.