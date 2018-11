Cronaca

Montecolombo

| 07:16 - 26 Novembre 2018

Una 35enne e un 57enne sono rimasti seriamente feriti in un incidente avvenuto poco dopo le 18 di domenica in provincia di Rimini. I due erano a bordo di un'auto che è è finita fuori strada in via Provinciale Conca ad Osteria Nuova di Montecolombo. Sul posto per rilievi e soccorsi un'automedica, due ambulanze e i Carabinieri. La donna si trova in ospedale a Riccione, l'uomo a Rimini.