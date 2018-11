Cronaca

Rimini

| 07:13 - 26 Novembre 2018

Incidente stradale nel pomeriggio di domenica all'altezza di Fiabilandia di Rimini. Due auto, per cause ancora al vaglio, si sono scontrate in via Stoccolma. Una donna è rimasta ferita ed è stata portata in ospedale a Rimini. Sul posto per i rilievi e i soccorsi un'ambulanza, un'automedica e la Municipale.