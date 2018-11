Volley B2 femminile, l'Emanuel Riviera Volley sottotono: ko sul parquet del Gramsci per 3-1

Sport

Rimini

| 22:29 - 25 Novembre 2018

Seconda sconfitta di fila perl'Emanukle Riviera Volley che cade contro il Gramsci Pool Volley per 3-1(25-21, 25-23, 24-26, 25-22). Le riminesi hanno giocato uan partita sottotono di fronte ad una squadra ordinata, che era alla portata se si fossero ripetute le precedenti prestazioni. Pur non al meglio la squadra di Nanni ha lottato punto in tutti e quattro i set. Nuovamente negativo l'approccio al match con numerosi errori che sono costati i primi due parziali; nel terzo il livello è salito e nello sprint finale l'Emanule si è aggiudicata il set per 26-24. Nel quarto e ultimo parziale

il punto del match ball è un fallo di posizione, che la dice tutta sulla serata storta della squadra del coach Nanni.

EMANUEL RIVIERA VOLLEY: Catalano 5, Leonardi 17, Nicoletti 1, Vujevic 2, Benvenuti 9, Orsi 9, Godenzoni 11, Macchi (libero). Ne: Bissoni, Ariano, D'Emilio, Aglio. All. Nanni



CLASSIFICA: Clai Imola 19; Bleuline Libertas Forlì 18; Gramsci Pool Reggio E. 16, Rubierese 14, Arbor Reggio E., Emanuel Riviera Rimini 13, Liverani Lugo 12, Esperia Cremona 11, Fruvit Rovigo 10, Caf Acli Stella Rimini 8, VTB Pianamiele Bologna 7, Civiemme Campagnola RE 4, My Mech Cervia 2, Calerno S.Ilario RE 0