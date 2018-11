Calcio D, la Savignanese strappa un punto a Castelfidardo: padroni di casa in dieci dal 30' della ripresa

Sport

Savignano sul rubicone

| 21:41 - 25 Novembre 2018





Secondo pari di fila per la Savignanese, che torna da Castelfidardo con uno 0-0 maturato su un campo pesante e al limite dell’impraticabilità per la pioggia scesa abbondante negli ultimi giorni. La gara si rivela combattuta sin da subito e rimane tale per tutto l'arco della prima frazione. Meglio la Savignanese nei primi minuti di gioco, con un buon possesso palla a centrocampo, ma le occasioni migliori capitano sui piedi dei biancoverdi.

Nel primo tempo al 26’ padroni di casa vicini al gol con Rivi che in scivolata impegna Pazzini alla deviazione di piede. Al 35’ invece è il portiere di casa Barbato a salvare la propria porta respingendo d’istinto una conclusione a colpo sicuro di Rossi.

Nella ripresa i biancoverdi cal 15′ hanno una buona occasione con un colpo di testa di Giovagnoli su calcio d’angolo di Trillini, con Pazzini provvidenziale a deviare in angolo. Al 29′ il Castelfidardo resta in dieci per l’espulsione di Trillini per somma di ammonizioni ma anche in inferiorità numerica sfiora il vantaggio al 38′ con Rivi che entra in area dopo aver seminato due difensori e serve al centro per Bracciatelli che arriva con un attimo di ritardo. Da segnalare per la Savignanese un palo di Longobardi.



IL TABELLINO

CASTELFIDARDO-SAVIGNANESE 0-0

CASTELFIDARDO (4-3-3): Barbato, Lombardo, Giovagnoli, Enow, Massi, Trillini, Pigini (11’ st Bracciatelli), Lignani, D’Ercole, Calabrese, Rivi. All. Vagnoni

SAVIGNANESE (4-2-3-1): Pazzini, Giacobbi, Rossi, Gregorio, Vandi, Guidi, Manuzzi R. (7’ st Manuzzi F.), Turci, Scarponi, Peluso (43’ st Tamagnini), Longobardi. All. Farneti.

ARBITRO: Ursini di Pescara

NOTE: ammoniti Enow, Manuzzi R., Vandi, Peluso,. Espulso Trillini al 29’ st per somma di ammonizioni. Recupero 1’ pt, 3’ st.