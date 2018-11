Ciclismo, grande festa al pranzo della Valmaracing. Ospite il professionista della risata 'Bicio'

Sport

Novafeltria

| 21:32 - 25 Novembre 2018

Si è splendidamente svolto il pranzo di fine stagione ciclistica domenica 25 novembre, organizzato dal gruppo sportivo "Valmaracing' di Novafeltria che ha raccolto un centinaio di atleti, parenti e sponsor. Presente un ospite d'eccezione, il professionista della risata 'Bicio', vincitore nel 2001 dello storico programma dedicato alle barzellette 'La sai l’ultima'. Il pranzo si è svolto al ristorante Tahna, a base di un ottimo ed abbondante menù con tartufo e tanto altro, in un clima di grande festa, risate e ricordi delle manifestazioni ciclistiche svolte durante tutto l’anno.

Durante il pranzo è stato consegnato un omaggio a tutti i presenti con una confezione di una pregiata birra. Un gagliardetto della Lega ciclismo è stato consegnato agli sponsor mentre Ottaviano Ballarini è stato omaggiato con la maglia tricolore della società quale premio e riconoscimento per la sua vittoria del titolo nazionale 2018 di medio fondo. Una giornata di socialità, divertimento e, soprattutto, di cuore: la società ha chiamato a raccolta tutti i partecipanti e la loro sensibilità per aiutare con un contributo economico Michael Antonelli e la sua famiglia, il 19enne promettente ciclista dilettante che ha subito un gravissimo infortunio. Attualmente è ricoverato presso una struttura specializzata a Montecatone e sta lottando per il recupero. Foto di Mauro Casadei