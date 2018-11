Calcio 1a Cat: un gol per tempo, la capolista Verucchio regola il Rivazzurra Miramare (0-2)

Sport

Miramare

| 21:11 - 25 Novembre 2018

RIVAZZURRA MIRAMARE: Pelliccioni, Bonucci, Amadori, Bernardi (60' Valentini), Mignani, Casali; Mularoni, Zamagni (66' Baronio); Sulpizio (70' Asioli), Tamburini (80' Celli), Fabbri (71' Antonioli).

In panchina: Ricci, Pauri, Hoffer. All. Morolli.

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna R., Girometti, Tentoni, Colonna G., Semprini; Bruma (81' Muccioli), Genghini; Kabbori (46' Vertaglia), Tellinai, Maurizi.

In panchina: Palmieri, Ugolini, Schipano, Valenti, Clementi, Ciccone, Radu. All. Nicolini.

ARBITRO: Palmieri di Faenza.

RETI: 32' Kabbori (V), 70' Colonna G. (V)

NOTE: ammoniti Mignani, Mularoni, Sulpizo, Tentoni, Semprini, Genghini.





La capolista Verucchio supera 2-0 il Rivazzurra Miramare a domicilio. Nel primo tempo i rosanero di mister Nicolini trovano il gol al 32' grazie a una giocata di Tellinai che libera Bruma, l'attaccante serve al centro il piatto vincente di Kabbori. Al 42' Maggioli evita il pareggio opponendosi a Sulpizio, servito in verticale da Fabbri. Nella ripresa al 51' il Rivazzurra Miramare ha la ghiotta occasione del pari su rigore: Maggioli, il migliore in campo, si distende e devia sulla sua destra il tiro dello specialista Tamburini. Al 60' nel Rivazzurra Miramare fa l'esordio il difensore Valentini ('94), ex giovanili del San Marino ai tempi della Serie C, fermato in carriera da una lunga serie di infortuni. Il Rivazzurra Miramare gioca bene, ma il suo forcing viene respinto dalla difesa ospite. Al 70' il Verucchio chiude i conti con un colpo di testa di Gianluca Colonna che beffa Pelliccioni.