Calcio Eccellenza, il Cattolica dà un calcio alla crisi: passa per 3-2 sul campo del Diegaro

Sport

Cattolica

| 20:44 - 25 Novembre 2018

Dopo quattro sconfitte di fila il Cattolica ritrova la vittoria sul campo del Diegaro, superato anche in Coppa Italia (per 4-0), in una giornata piovosa, davanti ad un buon numero di tifosi giallorossi. A passare per primi sono i padroni di casa con Zavalloni al 4': ribatte in rete dopo una parata del portiere di piede. Al 24′ Sartori pareggia su calcio di rigore (la palla ha toccato il braccio di Varrella). Al 43′ Zavalloni va a segno sfruttando nel modo migliore una bella discesa di Casadei. Il portiere del Cattolica ha sfoderato due ottimi interventi al 30' e al 35' su Toni e Antoniacci in mischia. Al 40' Sartori (foto) ha colpito un palo in mischia.

Nella ripresa al 5' salvataggio di Palazzi su tiro di Lombardini a botta sicura, al 20' Bartomioli insacca sugli sviluppi di una palla inattiva, poi il portiere Palazzi si supera su colpo di testa di Antoniacci al 31' e poi Giornali colpisce il palo esterno. Al 42' ancora Bartomioli va a segno sugli sviluppi di azione di calcio d'angolo per 3-2 della squadra giallorossa.

IL TABELLINO

DIEGARO: Foiera, Vitali, Bartoletti, Lombardini, Varrella, Antoniacci, Casadei (30' st. Lorenzo), Asllani Orest, Giornali (30' st. Mazzuoli), Rodriguez, Zavalloni. A disp. Fabbri, Asllani Orest, Paganelli, Pagliarani, Fiori, Sankhare, Arlyo. All. Faedi.

CATTOLICA: Palazzi Giacomo, Sylla, Parma, Cruz, Ceramicoli, Tombari, Boschetti, Palazzi Nicola, Protino, Sartori, Bartomioli. A disp. Tarsi, Pasini, Casolla, Sartini, Mercuri, Pari, Amati. All. Angelini

ARBITRO Palma di Bologna (Cornacchia di Ravenna - Crovetti di Modena)