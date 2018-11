Calcio Eccellenza, la Fya Riccione fa un bel Progresso: colpaccio con doppietta di Docente (0-2)

Sport

Riccione

| 19:37 - 25 Novembre 2018

La Fya Riccione interrompe la striscia di sconfitte ed espugna il campo del Progresso per 2-0. Una prova di carattere per la squadra allenata da mister Lorenzi che ha giocato in inferiorità numerica nell’ultima mezz’ora. La partita si è decisa nella ripresa: in avvio rete di Docente che ha raddoppiato nel recupero.



Il tabellino



Progresso - Fya Riccione 0-2

Progresso: Albertazzi, Bassoli, Cotti, Barone, Di Giulio, Lupusor (5' st Gilli), Zattini (22' st Grazioso), M. Rossi, Vandelli (22' st F. Rossi), Karapici (28' st Monnolo), Fiorini. All.: Marchini.

Fya Riccione: Passaniti, Sottile, Piscaglia, Alberigi (42' st Censoni), Deluigi, Righetti, Merli (40' st Ghiggini), Mani, Docente, Cuomo (34' st Lunadei). All.: Lorenzi.

Arbitro: Moretti di Cesena.

Reti: 5' st e 46' st Docente.

Note: ammoniti Karapici, Piscaglia, Deluigi, Righetti, Lunadei, Grimellini, Mani. Espulso: 22' st Mani.