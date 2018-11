Basket D, il Bellaria paga a caro prezzo dieci minuti di black out: ko ad Argenta (85-82)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 19:19 - 25 Novembre 2018

Una sconfitta che brucia e che fa male, quella subita da Bellaria in quel di Argenta per 85-82. KO che fa ancora più male, perché dopo 30’ durante i quali i biancoblu hanno condotto il match, interpretandolo alla perfezione, sono arrivati 10’ di black out totale, in cui i padroni di casa hanno infilato un break di 37-13, ribaltando la gara.

Gli ospiti partono forte spinti da Galassi, e con la tripla di Tassinari è subito 2-10, Argenta prova a reagire ma Mazzotti ed un’altra bomba del capitano chiudono il primo periodo sul 11-17. Il Bellaria è concentrato e si mantiene in vantaggio grazie a Galassi, che rimane una spina nel fianco dei padroni di casa: al riposo si va sul 32-40, dopo che Quaiotto a fil di sirena imbuca una tripla da metà campo.

Anche dopo la pausa il copione non cambia, con il Bellaria sempre avanti, capace di capitalizzare al meglio il nervosismo dei padroni di casa fino a portarsi sul 40-58 sfruttando le espulsioni del coach di Argenta e di Malagolini. La tripla di Mazzotti regala il +21 ai suoi, vantaggio che arriva anche a quota 24, mentre il terzo periodo finisce 48-69.

Gli ospiti sono saldamente in controllo, ma proprio quando i giochi sembrano chiusi, inizia la rimonta dei padroni di casa. Argenta, con un Magnani incontenibile, inizia a rosicchiare punto dopo punto, Bellaria fatica terribilmente a segnare e così i padroni di casa impattano a quota 80. Nel finale punto a punto, Argenta si porta sul +2, Tassinari risponde ma è la tripla di Alberti a condannare alla sconfitta i biancoblu per 85-82.



IL TABELLINO





CESTISTICA ARGENTA-BELLARIA 85-82

ARGENTA: Magnani 34, Alberti 17, Quaiotto L. 8, Malagolini 4, Montaguti 6, Bianchi 8, Alberti 6, Di Tizio 2, Quaiotto A., Meci, Tarroni. All.: Bacchilega

BELLARIA: Mazzotti 17, Galassi 18, Gori 5, Tassinari 11, Foiera 24, Maralassou 4, Zaghini 3, Tongue, Benedettini, Sirri, Malatesta. All.: Domeniconi

PARZIALI: 11-17, 32-40, 48-69

ARBITRI: Venezia e Gava

CESTISTICA ARGENTA-BELLARIA 85-82

ARGENTA: Magnani 34, Alberti 17, Quaiotto L. 8, Malagolini 4, Montaguti 6, Bianchi 8, Alberti 6, Di Tizio 2, Quaiotto A., Meci, Tarroni. All.: Bacchilega

BELLARIA: Mazzotti 17, Galassi 18, Gori 5, Tassinari 11, Foiera 24, Maralassou 4, Zaghini 3, Tongue, Benedettini, Sirri, Malatesta. All.: Domeniconi

PARZIALI: 11-17, 32-40, 48-69

ARBITRI: Venezia e Gava