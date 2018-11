Calcio Promozione, il Gabicce Gradara sconfitto in casa dal Cantiano (0-1): scivola al sesto posto

Sport

Gabicce Mare

| 18:57 - 25 Novembre 2018





Prima sconfitta casalinga della stagione per il Gabicce Gradara trafitto dal Cantiano per 1-0 (si è giocato sul campo sintetico) che si è dimostrato squadra quadrata. In virtù di questo colpaccio il Cantiano ha scavalcato i rivali in classifica di due lunghezze: ora il Gabicce è scivolato al sesto posto in quanto è stato scavalcato anche dal Barbara, vittorioso pure lui. Nella squadra di Papini oltre a Pratelli e Freducci era assente bomber Vegliò e la sua assenza si è fatta sentire in attacco. Gli ospiti, squadra organizzata e ben messa in campo, ha trovato il gol al 25' del primo tempo con Bucefalo su una mezza girata al volo su pallone vagante nei pressi dell'area piccola: palla che batte sul palo e si infila alla destra di Celato. Il Gabicce Gradara ha cercato di reagire, soprattutto con tiri da fuori area esercitando solo una supremazia territoriale; anche le sostituzioni non hanno sortito effetti. Da parte sua il Cantiano ha creato le condizioni per il raddoppio, ma la difesa rossoblu ha fatto sempre buona guardia. La più ghiotta a tempo scaduto in contropiede con Luchetti Simone: il suo tiro a botta sicuro si è spento a lato. Prossimo turno: sabato trasferta sul campo dell'Osimana.

Tabellino

Gabicce Gradara – Cantiano 0-1

GABICCE GRADARA: Celato, Bacchiocchi, Costa, Vaierani, Passeri, Sabattini, Bastianoni, Magi (10' st. Tafuro), Grandicelli (10' st. Simoncelli), Grassi, Tedesco.

A disp. Alessandrini, Tardini, Marcolini, Mboup, Travenzoli, Galaffi. All. Papini

CANTIANO: Pifatotti, Luchetti Matteo, Angradi Fabrizio, Tomassoni, Carletti, Angradi Filippo, Bucefalo (45' st Salciccia), Ciufoli (48' st. Bernardini), Radicchi (39' st. Lucertini), Luchetti Simone (50' st. Baldeschi), Chaqroun.

A disp. Ricci, Pastorelli, Virgili. All. Luchetti Luca

ARBITRO: Ferretti di Jesi (Massani di Jesi - Mosca di Ancona)

RETE 25' pt Bucefalo

NOTE: Ammoniti: Bacchiocchi, Sabattini; Luchetti Matteo, Ciuffoli, Lucertini. Angoli: 4-1. Reucpero: pt 1' e st 5'

