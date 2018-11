Calcio Eccellenza: Pensalfine a segno, Marignanese supera 1-0 il Sant'Agostino

Sport

San Giovanni in Marignano

| 18:46 - 25 Novembre 2018

MARIGNANESE: Azzolini, Salvatori, Carnesecchi, Samba, Dominici, Sanchini, Tonelli (dal 79’ Moretti), Fabbri, Pensalfine, Santoni (dal 85’ Notariale), Crescentini (dal 65’ Donati).

A disp.: Bonazza, Tontini, Sanchini, Mazzoli, Generali. All. Lilli.

SANT'AGOSTINO: Costantino, Tonazzi, Cioni, Iazzetta, Molossi, Farina, Artioli, Pallara (dal 76’ Giuriola) Trombetta, Berto, Slimani. A disp.: Xhoxha, Saletti, Vinci, Stefanelli, Sassu, Dinelli, Gaglio. All.: Ghedini

ARBITRO: Zammarchi di Cesena (Assistenti: Fornelli di Imola e Marras di Cesena).

RETI: 70' Pensalfine.

NOTE: recupero 1’, 5’. Ammonito Iazzetta.





La Marignanese supera 1-0 il Sant'Agostino grazie a un gol di Pensalfine al 70'. Primo tentativo dei riminesi al 9' con una punizione di Santoni, palla in mezzo per Dominici che calcia a lato. Al 23' ancora Santoni smarca Fabbri in area, ma l'esterno ex Rimini è impreciso, il tiro termina a lato. Non creano problemi al portiere Costantino né una punizione di Sanchini al 34', né un tentativo di Tonelli al 41', ma resta costante la pressione della Marignanese alla ricerca del gol. A inizio ripresa ancora Marignanese in attacco: al 47' la difesa rimpalla una conclusione di Pensalfine, al 49' Santoni non inquadra il bersaglio da fuori area. Quando il forcing dei locali sembra diminuire, al 70' arriva il gol del vantaggio: con il Sant'Agostino sbilanciato, Pensalfine trova il guizzo in contropiede e una volta entrato in area calcia di destro a giro, infilando Costantino. Al 79’ Santoni cerca la porta su calcio piazzato, Costantino non blocca e la palla finisce sui piedi di Carnesecchi, che però calcia alto. Al 95’ sussulto del Sant’Agostino, che si conclude in un nulla di fatto.