Calcio Promozione: Igea Marina avanti due reti, la Stella rimonta (2-2)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:36 - 25 Novembre 2018

IGEA MARINA: Berardi, Minacapilli, Bocchini, Loi (78' Morri), Venturi, Abbondanza; Bellavista, Brighi (69' Righini); Mema, Pirini, Marchini (87' Della Rosa).

In panchina: Russo, Pruccoli, Magnani, Pandlfi, Ceccarelli, Ricci. All. Della Rosa.

STELLA: Gamberini, Fabbri (78' Pellegrino), Verdinelli, Angelini, Cicchetti (83' Pasculli), Nardi; Gabellini, Tani; Garcia Rufer (83' Dragovoya), Greco, Salvemini (69' Gamberini A.).

In panchina: Montalbano, Mussoni, Fabbrucci, Bellicchi, Angelini. All. Boldrini.

ARBITRO: Antonini di Rimini (Assistenti Frisoni e Pili di Rimini).

RETI: 6' Marchini (IM), 32' Mema (IM), 41' Cicchetti (S), 64' Gabellini (S).

NOTE: ammoniti Gabellini e Nardi. Angoli: 4-10.





Finisce 2-2 l'incontro tra Igea Marina e Stella. Passano i locali al 6': Mema da destra crossa per il colpo di testa vincente di Marchini. Al 32' il raddoppio dell'Igea Marina si sviluppa ancora dalla fascia destra, con il cross di Brighi al centro per Mema, che lasciato tutto solo infila alle spalle del portiere Gamberini. La Stella accorcia al 41' su calcio d'angolo: Greco dalla destra serve Cicchetti che di testa, nell'area piccola, batte Berardi. Un minuto dopo ancora un colpo di testa fa tremare Berardi: Gabellini colpisce l'incrocio alla destra del portiere. Nella ripresa al 64' la Stella trova il pari grazie alla caparbietà di Fabbri, che di testa dal fondo rimette sul secondo palo per Gabellini. Splendida la conclusione in semirovesciata che non dà scampo a Berardi. Al 79' la Stella sfiora anche il clamoroso sorpasso con Gabellini che impegna Berardi in corner con un rasoterra. Bravo il portiere a distendersi e salvare con il piede sinistro.