Calcio Promozione: Vis Misano - San Pietro In Vincoli 3-2, decide Politi nel finale

Sport

Misano Adriatico

| 17:09 - 25 Novembre 2018

VIS MISANO: Sacchi, Urbinati, Imola (59' Politi), Pironi (83' Siliquini), Lepri, Sanchez, Antonietti, Boldrini (52' Baldini), Urbinati (85' Semprini), Torsani, Savioli (71' Laro).

In panchina: Cuomo, Capomaggi, Muccioli, Stella. All. Bucc.

SAN PIETRO IN VINCOLI: Senofieni, Senja (56' Stornaiuolo), Spazzoli (90' Calbucci), Della Pasqua, Casadio, Ghetti, Ravaioli (80' Marangoni), Rocchi (63' Brandino), Russomanno, Gjordumi, Marocchi.

In panchina: Beltran Toma, Montanari Gatti, Sula, Lecce, Valgiusti. All. Vezzoli.

ARBITRO: Chis di Imola (Assistenti Samaritani di Ravenna e Guerra di Imola).

RETI: 40' Russomanno (SP), 45' Antonietti (VM), 68' Torsani (VM), 85' Gjordumi (SP), 88' Politi (VM).

NOTE: espulsi al 94' Stornaiuolo (SP) e Baldini (VM); ammoniti: Gjordumi, Politi, Urbinati F., Antonietti.





Sul terreno molto pesante del Santamonica si incontrano Vis Misano e SPIV. Nel primo tempo il Misano al suo solito fa gioco e lo SPIV aspetta, ma e' proprio la formazione ospite a creare le prime due occasioni piu' limpide, al 24' con Gjordumi che riceve in area, si libera bene del diretto avversario e calcia, costringendo Sacchi alla parata in due tempi, la seconda al 31' con Rocchi che calcia una punizione insidiosa che Sacchi respinge male regalando la sfera ancora a Gjordumi che non riesce pero' a concludere. Un minuto dopo arriva la risposta dei locali con Urbinati M. che da fuori prova ad impensierire Senofieni che blocca a terra. Al 36' lo stesso Urbinati serve Savioli che calcia di potenza ma il suo tiro termina alto. Al 40' arriva il vantaggio ospite con Russomanno, che riceve al limite, si gira e la piazza nell'angolino alla sinistra di Sacchi che non puo' arrivare, ma in chiusura di primo tempo arriva il pari di Antonietti che raccoglie una respinta cennralae di Senofieni dopo un'ottima incursione di Savioli e insacca. Nel secondo tempo il campo e' ancora piu' pesante e giocare palla a terra diventa proibitivo, ma il Misano inizia subito a spingere per portare a casa il risultato. Le prime due occasione sono per Urbinati M. al 47' su azione personale e al 55' su cross di Savioli, ma entrambe le conclusioni terminano alte sopra la traversa. Ma e' al 68' che il Misano sfonda la difesa ospite, con Torsani che si libera per il tiro e la infila nell'angolino alla destra di Senofieni. Al 74' la prima occasione del secondo tempo per lo SPIV, con Ravaioli che crossa rasoterra per Russomanno che non arriva sul pallone. Al 32' e al 33' il portiere ospite Senofieni si rende protagonista di due parate strepitose, la prima su Urbinati M. e la seconda su Baldini, tenendo a galla i suoi, che all'85' arrivano al pareggio con Gjordumi che vince un rimpallo in area di rigore locale e batte Sacchi. Il Misano non ci sta e si spinge in avanti e dopo tre minuti si riporta in vantaggio, grazie ad un'altra ottima pennellata di Politi, al rientro da infortunio, su punizione. Al primo dei 6 minuti concessi dal direttore di gara lo SPIV crea qualche grattacapo alla difesa misanese in mischia, ma Sacchi risolve tutto bloccando la sfera a terra. Al 94 l'ultima occasione del match e' sui piedi di Torsani che in contropiede non trova la rete grazie ad un'altra bella parata di Senofieni.