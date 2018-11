Calcio Promozione: Stanco dà il via alla rimonta, Tropical Coriano supera 4-1 la Sampierana

Sport

| 16:40 - 25 Novembre 2018

TROPICAL CORIANO: Romani, Borghini, Vitaioli F., Ricci, Olivieri, Costantini; Pasini, Stanco (90' Dolcini); Farneti (83' Montebelli), Vitaioli M. (70' Vucaj), Scognamiglio.

In panchina: Leardini, De Biagi, Conti, Torre, Casalino, Semprini. All. Zagnoli.

SAMPIERANA: Zollo, Salvi (83' Cimatti), Giovannetti, Canali, Braccini, Quaranta, Bravaccini (66' Pippi), Petrini; Collini, Battistini, Bini (66' Venturi).

In panchina: Cesario, Valgiusti, Magrini, Simoncini, Iavarone. All. Madonia.

ARBITRO: Rashed di Imola (Assistenti: Xhafa di Ravenna e Selleri di Bologna).

RETI: 8' rigore Giovannetti (S), 24' Stanco (TC), 47' Farneti (TC), 86' Montebelli (TC), 93' Vucaj (TC).

NOTE: ammoniti Farneti (TC), Zollo, Braccini, Salvi, Giovannetti (S). Angoli: 1'+4'.





Il Tropical Coriano rimonta la Sampierana, dilagando nel finale e portando a casa i tre punti con un imperioso 4-1. La gara si sblocca all'8': Borghini atterra Battistini in area, dal dischetto Giovannetti spiazza Romani. Il pari dei riminesi arriva al 24' : Matteo Vitaioli verticalizza per Farneti, l'attaccante fa velo per l'inserimento di Stanco che di piatto supera l'incolpevole Zollo. Al 37' Farneti di testa anticipa il portiere in uscita, ma la palla termina di poco fuori. Il gol è rimandato a inizio ripresa: ancora calcio d'angolo, nuova uscita incerta di Zollo e colpo di testa vincente di Farneti. Al 68' la Sampierana sfiora il 2-2 con un colpo di testa di Collini, di poco fuori, su cross di Giovannetti. Nel finale il Tropical dilaga grazie ai nuovi entrati. All'86' Quaranta sbaglia il retropassaggiol, Montebelli conquista palla e con un pallonetto supera Zollo in uscita. Nel recupero Vucaj servito da Bocchini infila imparabilmente Zollo sul secondo palo.