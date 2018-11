Calcio 1a Cat: brutto stop per il Sant'Ermete, per l'Alta Valconca tre punti salvezza (3-1)

Sport

25 Novembre 2018

ALTA VALCONCA: Bornacci, Ferri, Niang, Ottaviani, Mancini, Tenti; Pazzaglini M., Cardini; Pasini, Ricciatti, Cevoli.

In panchina: Tullio, Palmerini, Morolli, Saioni, Sani, Pazzaglini A. All. Del Monte.

S.ERMETE: Gentili, Fini (46' Rossi), Genghini (76' Bonifazi), Ciccarelli, Giorgini, Zavattini N.; Gentile (46' Bettini), Contadini; Zavattini L. (76' Marcaccio), Belloni, Castiglioni.

In panchina: Vandi. All. Pazzini.

ARBITRO: Riccardi di Rimini.

RETI: 1' Pasini (AV), 32' Pazzaglini M. (AV), 76' rigore Pasini (AV), 80' Contadini (S).





L'Alta Valconca conquista tre punti salvezza a spese del Sant'Ermete, che paga il pessimo inizio di gara, con due reti subite in poco più di mezz'ora. Al 1' locali in vantaggio grazie al tiro da fuori area di Pasini, che apre le marcature. Il Sant'Ermete sfiora il pareggio al 29' con un colpo di testa di Luca Zavattini, ma Bornacci fa buona guardia. Tre minuti dopo l'Alta Valconca raddoppia sugli sviluppi di un corner, con il colpo di testa vincente di Michele Pazzaglini. Nella ripresa, giocata sotto il diluvio, arriva al 76' il tris dell'Alta Valconca, su rigore trasformato da Pasini, ma contestato dagli ospiti. Contadini accorcia di testa all'80', poi nel finale ancora proteste del Sant'Ermete per un contatto in area avversaria tra il portiere Bornacci e il neo entrato Bettini.