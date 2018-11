Calcio 1a Cat: rinviata per la pioggia Bakia Cesenatico-Bellaria

Sport

Cesenatico

| 15:34 - 25 Novembre 2018

Non si gioca a Cesenatico l'incontro di Prima Categoria, Girone H, tra Bakia e Bellaria. L'arbitro Alberani di Ravenna, durante il sopralluogo, ha verificato la difficoltà del pallone di rimbalzare sul terreno di gioco, allenato dalla pioggia. La gara è stata così rinviata.



Formazioni iniziali

BAKIA: Cappelli, Battistini, Spagnoli, Gambacorta Turrini, Magnani; Zeqiraj, Qatja; Mazzarini, Candoli, Savadori (Muha, Duraccio, Ugone, Urbini, Senja, Faggi, Battistini, Domeniconi, Agostinelli. All. Bertaccini).

BELLARIA: Mignani, Antonelli, Zoffoli, Cuni, Floris, Zaghini; Di Cristofaro, Chiussi V.; Caporali, Chiussi F., Gambuti (Sapucci, Vasili, Renesto, Ambrosio, Vasini A., Baldini, Vasini B., Koci, Riciputi. All. Zamagni).