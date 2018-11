Rimini - V. Verona le interviste. Badjie: 'Primo gol tra i pro, lo dedico a Scotti: mi incita sempre'

Sport

Rimini

| 18:40 - 25 Novembre 2018

E' il primo gol tra i professionisti per il giovane scuola Atalanta Badjie. "Sono molto contento - esclama a fine partita - Non dimenticherò mai questo giorno. Dedico il gol a Scotti che in allenamento mi incoraggia sempre. Il mister quando mi ha mandato in campo mi ha caricato, mi ha detto di fare le cose che faccio sempre in allenamento". Sull'azione del gol racconta: "Eramavo tre contro uno, ho seguito l'azione e quando gli avversari hanno sbagliato io sono corso più veloce di tutti. Ci ho creduto".

Il portiere Francesco Scotti da parte sua spende parole per il compagno: "Si merita questa soddisfazione perché in allenamento si impegna tanto, è un ragazzo propositivo, ha sempre il sorriso sulle labbra". Sul risultato - otto punti in quattro partite la striscia di Acori con tre reti fatte e altrettante subite - commenta il numero uno biancorosso: "E' un ottimo segnale non avere preso ancora gol anche perché dopo due anni con la difesa a tre abbiamo cambiato modulo, sono certo che riusciremo presto anche ad essere più prolifici in fase offensiva. E' una vittoria molto pesante perché ci permette di mettere la Virtus Verona a cinque punti e per noi è una robusta iniezione di fiducia in vista di un altro scontro diretto contro il Fano in trasferta. L'intervento più difficile? Sulla punizione di Alba più che sull'intervento su Momentè".

Conclude Luigi Fresco, il tecnico-presidente del Verona: "La partita è stata equilibrata, soprattutto nel secondo tempo, giocata su un campo molto difficile su cui il Rimini si è trovato meglio essendo abituato al contrario di noi: il match era incanalato verso lo 0-0; abbiamo pagato a caro prezzo un errore: Avrei preferito perdere per una prodezza dei nostri avversari piuttosto che in questa maniera. Mercato? Qualcosa dovremo fare certamente".

Stefano Ferri



INTERVISTE AUDIO AL TECNICO ACORI E A BUONAVENTURA