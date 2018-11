Attualità

Rimini

| 13:00 - 25 Novembre 2018

Al Cescot di Rimini sono organizzati corsi per la formazione del lavoratore e dell'imprenditore. In particolare, sono stati studiati tre corsi per la gestione di impresa in tempi come questi, in cui la digitalizzazione porta con sé tutta una serie di opportunità che possono permettere di ottimizzare la produzione, la vendita, il controllo dei risultati. Ai corsi è possibile fare l'iscrizione on-line. Ce ne parla Annalisa del Cescot di Rimini.